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14:02 31.03.2021

Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

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Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Испании в Украине Сильвией Кортес Мартин подготовку визита в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса и проведение масштабного бизнес форума.

"Встреча с послом Испании в Укране госпожой Сильвией Кортес Мартин. Сосредоточили внимание на подготовке визита в Украину Педро Санчеса и проведении масштабного бизнес форума. Договорились принять меры для развития договорно-правовой базы", - написал Боднар в Twitter в среду.

Он также поблагодарил посла за поддержку Испанией евроинтеграционного пути Украины.

 

Теги: #испания #украина #премьер
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