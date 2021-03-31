Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Испании в Украине Сильвией Кортес Мартин подготовку визита в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса и проведение масштабного бизнес форума.

"Встреча с послом Испании в Укране госпожой Сильвией Кортес Мартин. Сосредоточили внимание на подготовке визита в Украину Педро Санчеса и проведении масштабного бизнес форума. Договорились принять меры для развития договорно-правовой базы", - написал Боднар в Twitter в среду.

Он также поблагодарил посла за поддержку Испанией евроинтеграционного пути Украины.