События

14:27 31.03.2021

Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

3 мин читать
Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.

"На 2 апреля 10.00 назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия", - сказал пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Что касается меры пресечения, то следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых: не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

"Таким образом, сторона обвинения намерена обеспечить выполнение процессуальных обязательств подозреваемым, который систематически не является на вызовы в органы досудебного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах Конституционный суд Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК. "Она дает возможность подозреваемому пересмотреть свое отношение к выполнению процессуальных обязательств и соблюдать требования уголовного процессуального законодательства. Если этого не произойдет, и препятствование уголовному производств с его стороны будет продолжаться, не исключаем, что в дальнейшем будем обращаться в суд с ходатайством о применении более суровой меры пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее со ссылкой на ГБР, судья препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием в уголовном производстве", - отмечалось в сообщении ГБР.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

 

Теги: #тупицкий #мера_пресечения #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 31.03.2021
Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

20:31 30.03.2021
Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

14:02 30.03.2021
"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

13:17 30.03.2021
Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

13:12 30.03.2021
Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

12:59 30.03.2021
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

06:55 30.03.2021
В суд направлено дело военных, руководителей предприятий-подрядчиков и инженера технадзора за присвоение более 11 млн грн на строительстве казарм в Одесской области

В суд направлено дело военных, руководителей предприятий-подрядчиков и инженера технадзора за присвоение более 11 млн грн на строительстве казарм в Одесской области

04:48 30.03.2021
Лесничий Чугуево-Бабчанского лесхоза, долгое время скрывавшийся от следствия, предстанет перед судом

Лесничий Чугуево-Бабчанского лесхоза, долгое время скрывавшийся от следствия, предстанет перед судом

03:23 30.03.2021
В суд направлено дело против проректора Сумского педвуза по факту вымогательства $5 тыс. за передачу в аренду площадей заведения

В суд направлено дело против проректора Сумского педвуза по факту вымогательства $5 тыс. за передачу в аренду площадей заведения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1100 новых случаев Covid-19, заполненность коек 80%

"Укрзализныця" сообщила о задержке проходящих через ст. "Дарница" в Киеве поездов из-за кражи электрокабеля

В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Полтава намерена провести road show регионального бизнеса в Израиле – встреча посла с мэром

Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

Кабмин ввел запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабмин создал Украинский государственный университет науки и технологий

Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

Кабмин утвердил лицензионные условия по организации азартных игр

Криклий задекларировал 1,043 млн грн доходов за 2020 год

Кабмин предлагает учредить премию им.Бориса Патона за вклад в украинскую науку

Хмельницкая область ближе всего к переходу в "красную" зону – Степанов

Зарплата замминистра здравоохранения Ляшко за 2020 год составила 617 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА