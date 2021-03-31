Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.

"На 2 апреля 10.00 назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия", - сказал пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Что касается меры пресечения, то следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых: не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

"Таким образом, сторона обвинения намерена обеспечить выполнение процессуальных обязательств подозреваемым, который систематически не является на вызовы в органы досудебного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах Конституционный суд Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК. "Она дает возможность подозреваемому пересмотреть свое отношение к выполнению процессуальных обязательств и соблюдать требования уголовного процессуального законодательства. Если этого не произойдет, и препятствование уголовному производств с его стороны будет продолжаться, не исключаем, что в дальнейшем будем обращаться в суд с ходатайством о применении более суровой меры пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее со ссылкой на ГБР, судья препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием в уголовном производстве", - отмечалось в сообщении ГБР.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.