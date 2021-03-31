Хмельницкая область ближе всего к переходу в "красную" зону – Степанов

Хмельницкая область вскоре может очутиться в "красной" зоне эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду.

"Относительно областей, которые пока не пребывают в "красном" уровне эпидопасности: самая напряженная ситуация в Хмельницкой области, которая в ближайшем времени может оказаться в "красной" зоне",- сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время 11 регионов Украины находятся в "красном" уровне эпидопасности, из них в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях наблюдается улучшение ситуации. Например, загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области - 43%, а динамика уровня госпитализаций составляет почти -16%.

"В то же время в целом по стране из 76,684 тыс. коек занято 45,75 тыс. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, где загрузка коек с кислородом составляет 85,8%. Также достаточно напряженная ситуация в Житомирской, Одесской, Киевской областях",- добавил Степанов.

Министр прогнозирует рост количества больных и, как следствие, количества госпитализаций в течение одной-двух недель.