Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Северный апелляционный суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции государственного ПриватБанка (Киев) на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которым суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-служба банка, соответствующее решение суд принял 31 марта.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 февраля 2021 года подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 24 февраля этого же года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.