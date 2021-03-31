Зарплата замминистра здравоохранения Ляшко за 2020 год составила 617 тыс. грн

Зарплата заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за 2020 год составила 617,033 тыс. грн, свидетельствует его декларация.

Согласно ей, на его счетах в Приватбанке находится $32,114 тыс и 276,014 тыс. грн. Проценты от вкладов в Приватбанке Ляшко составили 22,46 тыс. грн.

Супруга замминистра - Ирина Ляшко за 2020 год не декларировала доход.

Ляшко владеет двумя земельными участками в Киевской области – площадью 1,2 тыс. кв. м в Вышгородском районе и площадью 1,12 тыс. кв.м в Обуховском районе, его жена владеет участком площадью 1,2 тыс. кв. м в Броварском районе (Киевская обл.). Кроме того, жена Ляшко владеет квартирой (110,9 кв. м) в Броварах.

Как и годом ранее, главный санврач владеет автомобилем Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Как сообщалось, в 2019 году Ляшко задекларировал доходы в размере 1,1 млн грн.