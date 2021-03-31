Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

Централизованное отопление в жилых домах Киева начнут отключать с 5 апреля, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Он отметил, что, по прогнозу синоптиков, уже с текущей недели среднесуточная температура будет составлять выше 8 градусов тепла, когда по нормативам городские службы могут выключать отопление.

В то же время, Кличко сообщил, что социальные объекты - больницы, детские сады и школы - пока будут получать тепло. "И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - сказал мэр.