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12:41 31.03.2021

Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

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Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

В киевских больницах будут оборудованы дополнительные койки для пациентов с Covid-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6 169 коек для лечения больных Covid-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1 100 коек ", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Он подчеркнул, что пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в 30 медицинских учреждениях столицы. В частности, на днях больных начали принимать в трех больницах "Укрзализныци", однако не в тех количествах, которые обещали. Эти больницы Министерство здравоохранения Украины определило для приема больных коронавирусом киевлян еще в октябре прошлого года.

"Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал - то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных Covid-19 киевлян", - отметил Кличко.

Он напомнил, что город дополнительно выделил из резервного фонда столицы более 23,5 млн грн на закупку остро необходимого оборудования для киевских больниц - в частности, на закупку концентраторов кислорода, мониторов пациента и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги: #киев #коронавирус #койкоместа
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