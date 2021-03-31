Апрель в Украине начнется с потепления, пятница ожидается дождливая

В ближайшие сутки, 1 апреля, на территорию Украины переместится очередная порция теплого воздуха с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 20,3 градусов тепла в 2016 года, а самая низкая ночью – на отметке 8,7 градусов мороза в 1931 году.

В пятницу, 2 апреля, ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях пройдут умеренные, а на Закарпатье значительные дожди, а днем небольшой дождь ожидается по всей Украине, кроме юго-востока.

Ветер северо-западный (на юге и востоке - юго-западный), 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юго-востоке 0-5° тепла; днем 10-15°, в северных и западных областях 7-12°.

В высокогорье Карпат - мокрый снег (ночью значительный), гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 1° мороза до 2 тепла.

В Киеве 2 апреля пройдет дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.