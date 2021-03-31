В Киеве за сутки выявлены 1100 новых случаев Covid-19, заполненность коек 80%

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 35 человек - 14 женщин и 19 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 405 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 162 291 ", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 156 человек.

Выздоровели за сутки 26 ранее заболевших. Всего коронавирус преодолели 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 201, в Дарницком - 187 и в Днепровском районе - 169 случаев.

"Как видим, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4464 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. 2 946 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 526 человек. Под аппаратами ИВЛ - 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 80%", - сообщил Кличко

Днем ранее, 30 марта, в Киеве были подтверждены 1422 случая Covid-19, 29 марта - 402 новых случая, 28 марта - 374 случая Covid-19, 27 марта - 1226 случаев, 26 марта - 1164 случая.