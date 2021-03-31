В посольстве США отмечают важность проведения Украиной прозрачного отбора новых членов судебных органов

Украине следует взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов, заявила заместитель директора миссии USAID Сьюзен Кyтор.

"Чтобы реформы имели успех, их нужно внедрять в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и международных стандартов. Это означает, что Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов. И в этом мы помогаем", - сказала Кутор в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, правительство США, включая USAID, будет продолжать поддерживать украинских партнеров во всех трех ветвях власти, а также в сотрудничестве с гражданским обществом для продвижения существенных судебных реформ и расширения доступа к правосудию для всех украинцев.

Кутор подчеркнула, что Украина находится в решающей точке для продвижения судебной реформы, которая на самом деле является ключом к разблокированию прогресса в антикоррупционной повестке дня и к укреплению не только доверия инвесторов и общественности к системе, но и к общему экономическому росту.

"Поражает взгляд украинской общественности на судебную систему: по последним опросам Национального демократического института, примерно лишь каждый десятый украинец доверяет судебной системе и судам! Часть проблемы заключается в том, что судебные реформы последних лет были единичными и не полностью решали нарастающие вызовы, которые подрывают верховенство права и справедливое применение правосудия. Я думаю, что украинцы хотят такой судебной реформы, которая была бы целостной и всесторонней", - указала она.

Кутор также добавила, что некоторые положительные шаги сделаны.

"Сейчас Комиссия по вопросам правовой реформы в Украине завершает подготовку своей "Стратегии устойчивого развития судебной системы", которая может служить важной дорожной картой для всесторонней судебной реформы. Власть Украины рассматривает важные законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия и восстановлению Высшей квалификационной комиссии судей. Эти органы судебного управления находятся в центре судоустройства, и их реформа является необходимым условием надежной реформы в других местах системы правосудия. Более того, органы власти планируют важные реформы Конституционного Суда и процесса принятия им решений", - рассказала она.

Заместитель директора миссии USAID подчеркнула, что благодаря этой стратегии и другим реформам, которые затрагивают центральные судебные органы, Украина имеет уникальную возможность продвинуть существенную судебную реформу.

Полный текст интервью временной поверенной по делах США в Украине Кристины Квин, экономической советницы Меган Боулдин, директора по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств Сары Лангенкамп, заместителя директора миссии USAID Сьюзен Кyтор, заместителя политического советника Линетт Бенке будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".