Установлены выплаты 38 незаконно лишенным свободы и освобожденным из российского плена украинцам

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, приняла решение о выделении материальной помощи еще 38 украинским гражданам.

"В частности, выплаты в размере 100 тыс. грн получат 15 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией или органами власти Российской Федерации украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой. Кроме этого, выплаты по 100 тыс. грн получат еще 23 украинских граждан, ранее освобожденных из российского плена. Таким образом, 3,8 миллиона гривень будут направлены на соответствующие выплаты", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в 2020 году материальную помощь от государства получили 116 семей на общую сумму 11,6 млн грн.