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11:04 31.03.2021

Клеточный иммунитет, полученный после "старых" штаммов SARS-CoV-2, защищает и от новых мутаций коронавируса - ученые

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Клеточный иммунитет, полученный после "старых" штаммов SARS-CoV-2, защищает и от новых мутаций коронавируса - ученые

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, определили, могут ли новые мутации SARS-CoV-2 ускользать от клеточного иммунитета, говорится в сообщении NIAID.

Проанализировав образцы крови 30 человек, которые заболели COVID-19 и выздоровели до появления новых вариантов вируса, специалисты установили, что Т-клетка CD8+ оставалась активной, в том числе, против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Хотя подробности о точных уровнях и составе антител и Т-клеточных реакций, необходимых для достижения иммунитета к SARS-CoV-2, все еще неизвестны, ученые предполагают, что сильные и широкие реакции как от антител, так и от Т-клеток необходимы для создания эффективного иммунного ответа.

"CD8+ Т-клетки ограничивают инфекцию, распознавая части вирусного белка, присутствующего на поверхности инфицированных клеток, и убивая эти клетки", - говорится в сообщении.

Ученые определили, что специфичные для SARS-CoV-2 CD8+ Т-клеточные ответы могут распознавать практически все мутации в изученных вариантах.

"Хотя необходимы более масштабные исследования, специалисты отмечают, что их результаты предполагают, что Т-клеточный ответ у выздоравливающих людей и, скорее всего, у вакцинированных в значительной степени не зависит от мутаций, обнаруженных в этих трех вариантах, и должен обеспечивать защиту от возникающих вариантов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оптимальный иммунитет к SARS-Cov-2, вероятно, требует сильных мультивалентных Т-клеточных реакций в дополнение к нейтрализующим антителам и другим реакциям для защиты от текущих штаммов SARS-CoV-2 и возникающих вариантов.

Теги: #иммунитет #sars
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