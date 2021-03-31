Малюська задекларировал 639 тыс. грн доходов за 2020 год

Министр юстиции Украины Денис Малюська указал 638 тыс. 719 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

При этом заработная плата составила весь доход Малюськи за прошлый год. В то же время его жена задекларировала 797 420 грн доходов.

Также он указал 53 712 грн и 36 387 долларов на банковских счетах и 14 тыс. грн наличными, а жена – 146 415 грн и 1 942 доллара на банковских счетах.

Малюська владеет квартирой (34,6 кв. м) в Киеве, а также пользуется другой квартирой (72,4 кв. м) в столице. Кроме того, он владеет квартирой (249,3 кв. м) и земельным участком (781 кв. м) в Юровке Киевской области.

Также в совместной собственности с женой у министра есть автомобиль Mazda 5 2008 года выпуска.

Как сообщалось, Малюська задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год.