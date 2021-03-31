Поднятый Hyundai курсирует в депо для диагностики и ремонта - директор "Пассажирской компании" УЗ

Поезд "Интерсити+" фирмы Hyundai, сошедший с рельсов в понедельник, 29 марта, уже поднят и курсирует в депо для диагностики и ремонта, сообщает и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

"Поднятый Hyundai уже курсирует в депо своей базировки для тщательной диагностики и начала восстановления. Уверен, что со специалистами УЗ и Hyundai Rotem вернем его в строй для дальнейшей безопасной эксплуатации!" - написал он на своей странице в Facebook в среду утром.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 километрах от конечной станции никто не пострадал, "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.