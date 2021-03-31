События

10:26 31.03.2021

Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

2 мин читать
Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко указал 14 млн 591 тыс. 895 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 591 286 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 14 млн грн и банковские выплаты – 609 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 1 778 273 грн доходов.

Также он указал в декларации 6 526 990 грн и 6 482 долларов на банковских счетах, 8 080 000 грн и 190 тыс. долларов наличных средств, а жена – 264 736 грн и 66 773 долларов на банковских счетах.

Ткаченко владеет двумя квартирами в Киеве (132,7 и 45,7 кв. м), земельным участком (1 459 кв. м) и садовым домом (267,3 кв. м) в Лебедевке Киевской области;

Кроме того, Ткаченко владеет квадроциклом Outlander 2019 года выпуска, пользовался автомобилем марки Land Rover (модель Range Rover Sport) 2019 года выпуска, принадлежащем ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга владеет BMW X5 2016 года выпуска и BMW 525 2006 года выпуска.

Среди прочего его жена задекларировала кулон с бриллиантами стоимостью 603 200 грн.

Согласно декларации Ткаченко владеет 99% ООО "КинолавВ", 60% ООО "Книголав", 95% ООО "НТМ", 100% ЧП "А.Т.Трейдинг" и 8,44% ЧП "Лебедевский лесовичок", а жена – 1% ООО "Кинолав", 1 акцией "APPLE INC", 72 акциями "Equity Residential", 54 акциями "SPDR State Street Global Advisors", 28 акциями "Invesco", 23 акциями "SPDR State Street Global Advisors" и 64 акциями "Vanguard".

Кроме того, согласно декларации Ткаченко является конечным бенефициаром ООО "Кинолав", ООО "Книголав", ООО "Баварский двор", ООО "НТМ", ООО "А.Т.Трейдинг".

Также Ткаченко задекларировал словесные знаки: " Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".

Как сообщалось, Ткаченко задекларировал 27,5 млн грн доходов за 2019 год.

Теги: #ткаченко #декларация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:20 30.03.2021
Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

10:29 30.03.2021
Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

15:32 29.03.2021
Министр АПК Лещенко указал в годовой декларации 1,22 млн грн доходов за 2020 год

Министр АПК Лещенко указал в годовой декларации 1,22 млн грн доходов за 2020 год

15:14 29.03.2021
Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

14:30 29.03.2021
Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,7 млн грн доходов за 2020 год

Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,7 млн грн доходов за 2020 год

13:22 29.03.2021
Избранный ректором КНУ им.Шевченко Бугров задекларировал в 2020 году 979 тыс. грн доходов

Избранный ректором КНУ им.Шевченко Бугров задекларировал в 2020 году 979 тыс. грн доходов

17:35 26.03.2021
Стефанишина задекларировала 1 млн грн доходов за 2020г

Стефанишина задекларировала 1 млн грн доходов за 2020г

12:20 26.03.2021
Глава Госпогранслужбы Дейнеко задекларировал 1,6 млн грн доходов за 2020 год

Глава Госпогранслужбы Дейнеко задекларировал 1,6 млн грн доходов за 2020 год

10:01 26.03.2021
Резников задекларировал 10,5 млн грн доходов за 2020 год

Резников задекларировал 10,5 млн грн доходов за 2020 год

13:42 25.03.2021
Венедиктова задекларировала 945 тыс. грн доходов за 2020 год

Венедиктова задекларировала 945 тыс. грн доходов за 2020 год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" сообщила о задержке проходящих через ст. "Дарница" в Киеве поездов из-за кражи электрокабеля

В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

Во Львове ужесточают карантинные ограничения: транспорт будет работать по спецпропускам, детсады - в режиме дежурных групп

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

Украина получит первый транш ковидных вакцин в рамках COVAX до 15 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Поднятый Hyundai курсирует в депо для диагностики и ремонта - директор "Пассажирской компании" УЗ

"Укрзализныця" сообщила о задержке проходящих через ст. "Дарница" в Киеве поездов из-за кражи электрокабеля

СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

ЦИК и Рада должны отреагировать, если будет подтверждена информация о российском гражданстве Андрея Аксенова – Стефанчук

Эксперты осматривают контейнеровоз Ever Given на предмет повреждений

Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн, число жертв - 2,8 млн

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер

Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА