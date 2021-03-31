Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко указал 14 млн 591 тыс. 895 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 591 286 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 14 млн грн и банковские выплаты – 609 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 1 778 273 грн доходов.

Также он указал в декларации 6 526 990 грн и 6 482 долларов на банковских счетах, 8 080 000 грн и 190 тыс. долларов наличных средств, а жена – 264 736 грн и 66 773 долларов на банковских счетах.

Ткаченко владеет двумя квартирами в Киеве (132,7 и 45,7 кв. м), земельным участком (1 459 кв. м) и садовым домом (267,3 кв. м) в Лебедевке Киевской области;

Кроме того, Ткаченко владеет квадроциклом Outlander 2019 года выпуска, пользовался автомобилем марки Land Rover (модель Range Rover Sport) 2019 года выпуска, принадлежащем ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга владеет BMW X5 2016 года выпуска и BMW 525 2006 года выпуска.

Среди прочего его жена задекларировала кулон с бриллиантами стоимостью 603 200 грн.

Согласно декларации Ткаченко владеет 99% ООО "КинолавВ", 60% ООО "Книголав", 95% ООО "НТМ", 100% ЧП "А.Т.Трейдинг" и 8,44% ЧП "Лебедевский лесовичок", а жена – 1% ООО "Кинолав", 1 акцией "APPLE INC", 72 акциями "Equity Residential", 54 акциями "SPDR State Street Global Advisors", 28 акциями "Invesco", 23 акциями "SPDR State Street Global Advisors" и 64 акциями "Vanguard".

Кроме того, согласно декларации Ткаченко является конечным бенефициаром ООО "Кинолав", ООО "Книголав", ООО "Баварский двор", ООО "НТМ", ООО "А.Т.Трейдинг".

Также Ткаченко задекларировал словесные знаки: " Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".

Как сообщалось, Ткаченко задекларировал 27,5 млн грн доходов за 2019 год.