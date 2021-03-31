СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

В 2020 году по материалам Службы безопасности Украины удалось привлечь к уголовной ответственности 40 человек, распространявших деструктивную антиукраинскую пропаганду и осуществлявших подрывную деятельность в информационной сфере, сообщается на сайте спецслужбы в среду.

"В течение 2020 года СБУ возбудила более 50 уголовных производств по разным статьям Уголовного кодекса Украины (109, 110, 111, 161), 40 человек привлечены к уголовной ответственности за распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывной деятельности в информационной сфере, 32 человека осуждены, 158 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину", - рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью изданию "Цензор.нет".

По его словам, значительная часть антиукраинской пропаганды финансируется и курируется спецслужбами страны-агрессора. Причем в Украине российские нарративы продвигаются в массы через "лидеров общественного мнения" и раскрученных "экспертов". "Их задача - это интерпретация фактов и событий в выгодном для противника свете. Эксперты обычно очень осторожно высказываются, чтобы их деятельность не подпадала под действие Уголовного кодекса. Вражеская пропаганда маскируется под "свободу слова", "альтернативную точку зрения" или "политическую агитацию" на выборах", - отметил Витюк.