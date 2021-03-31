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09:16 31.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн, число жертв - 2,8 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн, число жертв - 2,8 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 128 млн 212 тыс. 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 803 тыс. 776, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 30 млн 393 тыс. 1 инфицированный COVID-19, зафиксировано 550 тыс. 967 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 658 тыс. 109 заболевших, из них умерли 317 тыс. 646 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 149 тыс. 335, число скончавшихся - 162 тыс. 468, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 361,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 697 человек, Бразилии - 1 тыс. 488, Индии - 117.

Теги: #covid_19 #мир
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