Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна намерена развернуть производство собственных управляемых ракет в связи с ростом напряженности в Тихоокеанском регионе.

"Создание нашего собственного суверенного потенциала на австралийской земле необходимо для обеспечения безопасности австралийцев", - цитирует премьера агентство Associated Press (AP).

Он сослался на "меняющуюся глобальную ситуацию" и заявил, что производство ракет будет вестись в рамках плана, который предусматривает создание тысяч рабочих мест, а также расширение экспортных возможностей.

Моррисон сообщил, что первоначально на создание ракет будет израсходован 1 млрд австралийских долларов ($761 млн). Капиталовложения станут частью запланированных огромных инвестиций в оборону и оборонную промышленность в течение 10 лет.