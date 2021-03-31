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08:48 31.03.2021

Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

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Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 «О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования», сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Документ служит целям модернизации системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека к его успешной профессиональной деятельности и самореализации», - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в среду утром.

Этим указом образован Совет по вопросам развития профессиональной (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при президенте Украины и утверждено положение о нем.

«Основными задачами Совета являются: мониторинг развития профессиональной (профессионально-технического) образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования; разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.», - отмечается в сообщении.

В указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.

Теги: #указ #украина #зеленский
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