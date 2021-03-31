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07:37 31.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 30 марта, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций. В частности, вблизи Авдевки и Песок, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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