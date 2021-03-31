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05:03 31.03.2021

Китай приветствует результаты работы инспекторов ВОЗ, изучавших в Ухане источники происхождения коронавируса - МИД КНР

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Китай приветствует результаты работы инспекторов ВОЗ, изучавших в Ухане источники происхождения коронавируса - МИД КНР

Китай положительно оценивает результаты работы инспекторов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изложенные в опубликованном докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса.

"Китай высоко ценит научный, тщательный и профессиональный подход китайских и иностранных экспертов, сотрудничающих в области этих исследований", - говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

С 14 января по 10 февраля 2021 года совместная экспертная группа китайских и международных ученых из ВОЗ провела совместные исследования в области определения источников происхождения коронавируса в китайском городе Ухане, где он был впервые выявлен.

"Китай оказал необходимую помощь для обеспечения работы группы экспертов в Ухане, что полностью отражает открытую, прозрачную и ответственную позицию Китая", - подчеркивается в заявлении.

В нем подчеркивается: "Политизация вопроса о происхождении вируса может только серьезно затруднить глобальное сотрудничество в этой области и подорвать глобальные усилия по борьбе с пандемией, что приведет к еще большему числу человеческих жертв. Это противоречит стремлению международного сообщества объединиться против инфекции".

В докладе экспертов сделан вывод, что "версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом".

Скорее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, определили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.

"Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка - это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории в Ухане озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Так, бывший госсекретарь США Майк Помпео во вторник, после публикации доклада ВОЗ, обвинил ВОЗ в сотрудничестве с Пекином.

"Доклад ВОЗ - это полное неправды продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я в свое время рекомендовал, чтобы США покинули ВОЗ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что "Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным источником распространения вируса".

Теги: #коронавирус #воз #китай #доклад
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