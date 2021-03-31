Украине  подтвердили дополнительный миллион доз вакцин Pfizer, которая будет доставлена траншами до конца июня - Ляшко

Правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, вакцина будет доставлена траншами до конца июня, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена ​​траншами до конца июня», - рассказал Ляшко в интервью изданию «Громадське».

Главный санврач рассказал о том, сколько и каких вакцин от коронавируса ожидает Украину в ближайшее время.

«Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX », - сказал Ляшко.

Источник: https://hromadske.ua/posts/ukrayina-otrimala-pidtverdzhennya-pro-postavku-dodatkovogo-miljona-vakcin-pfizer-lyashko