После срыва переговоров с властями грузинская оппозиция анонсирует постоянные акции протеста

Лидеры оппозиционных партий обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" в срыве переговоров по выходу Грузии из политического кризиса.

"По двум ключевым вопросам, назначению досрочных парламентских выборов и освобождению политзаключенных, мы готовы были пойти на компромиссы, но "Грузинская мечта" отказалась от рассмотрения наших предложений", - сказала на брифинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Она отметила, что план оппозиции, после срыва переговоров - это постоянные акции протеста против властей.

"Мы планируем широкомасштабную акцию протеста 15 мая", - заявила Самадашвили.