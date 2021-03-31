События

02:02 31.03.2021

После срыва переговоров с властями грузинская оппозиция анонсирует постоянные акции протеста

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После срыва переговоров с властями грузинская оппозиция анонсирует постоянные акции протеста

Лидеры оппозиционных партий обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" в срыве переговоров по выходу Грузии из политического кризиса.

"По двум ключевым вопросам, назначению досрочных парламентских выборов и освобождению политзаключенных, мы готовы были пойти на компромиссы, но "Грузинская мечта" отказалась от рассмотрения наших предложений", - сказала на брифинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Она отметила, что план оппозиции, после срыва переговоров - это постоянные акции протеста против властей.

"Мы планируем широкомасштабную акцию протеста 15 мая", - заявила Самадашвили.

Теги: #партии #грузия #оппозиция #протесты
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