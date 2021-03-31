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01:03 31.03.2021

Зеленский подписал указ, одобряющий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г.

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Зеленский подписал указ, одобряющий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы» для удовлетворения потребностей по обеспечению национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Согласно решению СНБО, правительство должно обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа с учетом результатов их обсуждения и утвердить их в двухнедельный срок. Также Кабмин должен обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме, не допускать уменьшения расходов государственного бюджета, и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое должно осуществляться исключительно за счет общего фонда госбюджета», - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в ночь на среду.

Кабинет Министров также должен обеспечить внедрение механизмов недопущения необоснованного пересмотра основных показателей государственного оборонного заказа в текущем году.

Кроме того, в решении отмечается, что правительство должно обеспечить разработку и утверждение проекта закона о государственно бюджете Украины на 2022 с учетом предложений СНБО по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

 

Теги: #снбо #указ #украина #зеленский
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