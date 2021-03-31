Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе, Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе, сообщает Елисейский дворец.

«Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений», - говорится в сообщении Елисейского дворца в ночь на среду.

Источник: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine?fbclid=IwAR2wcR8_KEz0VB91V7ydi07MRwaQPO5eIzph4z0ANSNLJ1v9_gLMaVBpqs