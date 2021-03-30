Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград деятелям искусства по случаю Международного дня театра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 131/2021 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра», сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«В частности, трех деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награжден орденом "За заслуги" III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени», - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

В указе отмечается, что семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 деятель искусства - звание заслуженного артиста Украины, четыре - звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо - заслуженного работника культуры Украины и один - звание заслуженного художника Украины.