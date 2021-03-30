Депутаты от "Слуги народа" вылетели в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосовв №87 округе - Корниенко

Делегация из более 20-ти народных депутатов от партии "Слуга народа" вылетела во вторник на избирательный округ № 87 в Ивано-Франковской области, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель политсилы Александр Корниенко.

"Похоже, что кто-то пытается умышленно затянуть процесс подсчета голосов и установления результатов довыборов в 87-м округе. Поэтому депутаты от «Слуги народа» отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы пообщаться с людьми и выяснить причины", - отметил Корниенко.

По его словам, сейчас ситуация на округе тревожная: обработано только 67% протоколов участковых избирательных комиссий, а окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

"В день выборов наши наблюдатели сообщали о ряде нарушений на участках. Даже поступали сообщения о якобы «минировании» избирательной комиссии. Поэтому мы должны защитить выбор украинцев и никому не позволим лишить их права свободно избирать своих представителей в Верховной Раде", - подчеркнул Корниенко.

Делегацию депутатов вместе с ним возглавил также председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Кстати, депутаты не берут командировок и летят в Ивано-Франковскую область за свой счёт", - добавил Корниенко.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

Согласно результатам электронной обработки 100% протоколов, на 50-м округе победил представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

Вместе с тем, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, а у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%.