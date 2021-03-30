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21:41 30.03.2021

В Закарпатской области до 5 апреля продлили ограничения на пассажирские перевозки – ОГА

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В Закарпатской области до 5 апреля продлили ограничения на пассажирские перевозки – ОГА

В Закарпатской области решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС до 5 апреля продлили ограничения на пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

«Заслушав информацию докладчиков по вопросам повестки дня, в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", с учетом постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (с изменениями), комиссия решила: продлить до 5 апреля 2021 ограничения введеные решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 23 марта 2021 № 7 по осуществлению на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом (п. 2, 3 протокола заседания от 23 марта 2021 № 7)», - говорится в сообщении, на официальной странице Закарпатской ОГА в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Источник: https://www.facebook.com/odazakarpattya/

Теги: #транспорт #украина #ограничения #закарпатская
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