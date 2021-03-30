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20:54 30.03.2021

Во Львове ужесточают карантинные ограничения: транспорт будет работать по спецпропускам, детсады - в режиме дежурных групп

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Во Львове ужесточают карантинные ограничения: транспорт будет работать по спецпропускам, детсады - в режиме дежурных групп

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во Львове приняла решение о продлении карантина до 12 апреля и ужесточении карантинных ограничений, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение: продлить карантин до 12 апреля и сделать его более строгим", - заявил Садовый в видеообращении, обнародованном на YouTube.

"В первую очередь это касается общественного транспорта. Мы вводим режим спецперевозок. Мы отменяем льготы для всех", - добавил он.

Мэр также обратился к горожанам старшего возраста с призывом оставаться дома.

"Что касается детских садов. Садики будут работать, но в режиме дежурных групп. Если вы работаете, вы можете отдать ребенка в садик. Если у вас есть, с кем оставить ребенка - пожалуйста, сделайте это. Нам нужно разорвать эту цепь", - подчеркнул Садовый.

В городе продолжат работать продуктовые магазины и аптеки. Промышленная группа будет работать исключительно по предварительным заказам.

Комиссия также приняла решение о прекращении работы "Эпицентра" на ул. Богдана Хмельницкого и "Макдональдс" на проспекте Шевченко, а также ряда других заведений по представлению полиции.

"Если вы видите нарушения карантинных ограничений, пожалуйста, звоните в полицию или на телефон горячей линии 297-59-11", - призвал мэр.

Он также обратился к верующим с просьбой соблюдать карантинные ограничения в дни католической Пасхи 4 апреля и православной Пасхи 2 мая, а богослужения смотреть онлайн.

 

Теги: #львов #карантин #усиление
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