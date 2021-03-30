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20:31 30.03.2021

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

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Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

Агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко, подозреваемый в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, вышел на свободу под залог 5 млн грн.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своим друзьям, что не отвернулись в беде, и всем тем неравнодушным людям, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривень", - написал Шевченко на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По его словам, в среду будет рассматриваться апелляция прокуратуры, которая будет требовать отмены залога и безусловного содержания его под стражей в СИЗО.

"Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины. Надеюсь, судья учтет, что в материалах дела нет никаких доказательств совершения тех тяжких преступлений, которые СБУ и ГПУ мне инкриминируют. И позволит мне отстаивать правду, отстаивать свою честь и достоинство на свободе, а не в тюрьме", - написал Шевченко.

Он также анонсировал в случае сохранения нынешней меры пресечения проведение пресс-конференции, на которой пообещал изложить материалы, доказывающие фальсификацию дела против него. В случае же, если залог будет отменен и агент НАБУ будет помещен под стражу, пресс-конференцию проведут его адвокаты.

"Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", - сказал Шевченко.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия Главного управления СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были Шевченко и бывший народный депутат Украины Семен Семенченко.

В СБУ заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

26 марта Печерский районный суд г.Киев арестовал Шевченко с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

 

Теги: #шевченко #арест #суд
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