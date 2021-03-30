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20:29 30.03.2021

В ЕС назвали доклад ВОЗ о причинах пандемии коронавируса "полезным первым шагом"

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В ЕС назвали доклад ВОЗ о причинах пандемии коронавируса "полезным первым шагом"

В ЕС во вторник приветствовали публикацию доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии COVID-19, отметив, что эту работу требуется продолжить.

"Мы считаем работу, проведенную к сегодняшнему дню, и опубликованный сегодня доклад полезным первым шагом", - говорится в заявлении стран-членов ЕС.

Вместе с тем, в ЕС сожалеют в связи с "поздним началом исследования, задержками в отправке экспертов и ограниченным доступом к взятым ранее пробам и относящимся к этому дело данным".

"Мы просим ВОЗ продолжать исследования и представить четкий график дальнейшей работы", - отмечается в заявлении.

Ранее во вторник эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии опубликовали доклад. В нем говорится, что версия об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, "крайне маловероятная".

Теги: #коронавирус #воз
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