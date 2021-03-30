Зеленский приветствует принятие Радой закона о легализации е-паспортов

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады приравнять электронные биометрические паспорта к обычным, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина стала первой в мире страной, узаконившей е-паспорта.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении законопроект №4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне. Биометрический заграничный паспорт и ID-карта в "Дии" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.