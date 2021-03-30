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19:14 30.03.2021

И.о. директора ГБР: не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой

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И.о. директора ГБР: не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой

Государственное бюро расследований (ГБР) не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции возле Офиса президента 20 марта, вопрос надлежащего обеспечения правопорядка еще изучается.

"Безусловно, события, которые произошли 20 марта возле Офиса президента Украины, не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением, дискредитируют власть и подрывают доверие к правоохранительной системе", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев вторник с трибуны Верховной Рады.

"Какие-либо заявления или сообщения о совершении уголовных правонарушений во время указанных событий в ГБР не поступали", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Сухачева, ГБР при взаимодействии с СБУ и Национальной полицией провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.

"По результатам не установлено фактов призывов к погромам или других противоправных действий со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил", - заявил Сухачев.

Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли надлежащим образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.

Как сообщалось, 20 марта под стенами Офиса президента на улице Банковая проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали фаеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания Офиса президента активистами красной краской были нанесены надписи.

Повреждения здания Офиса президента оценили в около 2 млн грн.

Теги: #гбр #политики #протесты #призывы
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