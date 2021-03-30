Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - постановление

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

За соответствующее постановление №5292 на заседании во вторник проголосовало 249 народных депутатов.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.