События

18:43 30.03.2021

Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

2 мин читать
Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

Верховная Рада требует от Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) обеспечить быстрое полное и непредвзятое расследование и дать юридическую оценку событиям 20 марта возле Офиса президента Украины.

За соответствующее постановление №5295 "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины" на внеочередном пленарном заседании во вторник проголосовали 237 народных депутатов.

Рассмотрение проекта постановления проходило по сокращенной процедуре.

Согласно постановлению, МВД, СБУ и ГБР должны изучить обстоятельства, которые событий 20 марта на предмет организации и/или участия в них политических партий и/или связанных с ними лиц.

Правоохранительные органы, согласно постановлению, должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков событий в нанесении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Согласно документу, эти ведомства должны еженедельно информировать парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности о ходе расследования.

Как сообщалось, проект постановление №5295 об осуждении событий 20 марта около Офиса президента был зарегистрирован 22 марта.

20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Теги: #акция #офис_президента #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 30.03.2021
Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

17:47 30.03.2021
Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

16:38 30.03.2021
Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

16:18 30.03.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

14:58 30.03.2021
Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

14:48 30.03.2021
Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

14:05 30.03.2021
Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

13:15 30.03.2021
На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

19:42 29.03.2021
В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

15:03 29.03.2021
Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

Гармаш: ОБСЕ наделило статусом участников приглашённых для переговоров в ТКГ из ОРДЛО с российскими паспортами

ПОСЛЕДНЕЕ

Железнодорожники подняли 8 вагонов сошедшего с рельсов поезда "Интерсити", завершить работы планируется до 21:00 – "Укрзализныця"

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Глава ВОЗ призывает к более тщательному расследованию версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

Глава СБУ отрицает нарратив о преследовании патриотов в деле НВФ Семенченко

Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих детей 6 и 7 лет

Австрия выделит EUR1,5 млн на гуманитарные проекты на Донбассе

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке

Аваков задекларировал миллионные доходы супруги и расходы на перевозку Маркива в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА