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18:08 30.03.2021

Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

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Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

 Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поясняет, что полицейские не вмешивались в агрессивные действия протестующих на Банковой 20 марта, чтобы не втягиваться в срежиссированные манипуляции и провокации.

"Можете не сомневаться: правоохранителей на месте было достаточною. И мы могли бы вмешаться достаточно быстро. Но было принято решение не попасться на крючок манипуляций и провокаций, на который нас хотели зацепить режиссеры действа", - сказал Клименко во вторник с трибуны Верховной Рады.

Он добавил: "Эти провокаторы пытались на весь мир показать, как полиция и власть якобы нарушают конституционное право граждан на мирный протест".

Как сообщалось, 20 марта под стенами Офиса президента на улице Банковая проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали фаеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания Офиса президента активистами красной краской были нанесены надписи.

Повреждения здания Офиса президента оценили в около 2 млн грн.

Теги: #клименко #акция #нацполиция #офис_президента
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