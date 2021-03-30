Глава СБУ отрицает нарратив о преследовании патриотов в деле НВФ Семенченко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает оценить предоставленные следствием материалы по делу о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) экс-народным депутатом Семеном Семенченко и заверяет, что СБУ не занимается преследованием патриотов.

"Мы не разделаем на патриотов и непатриотов. Мы разделяем людей на тех, кто нарушает и не нарушает закон", - сказал Баканов во вторник с трибуны Верховной Рады, отвечая на вопросы народных депутатов.

Он подчеркнул, что все желающие могут оценить материалы, предоставленные следствием и сделать выводы. "Мы предоставили много информации относительно деятельности этой группировки", - сказал он.

При этом глава СБУ подчеркнул, что вину или невиновность кого-либо устанавливает только суд.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины пресекла деятельность незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В СБУ заявили, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслуже пояснили, что Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании. Вместе с тем, СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

30 марта стало известно о задержании в этом деле еще одного фигуранта. "Задержан еще один подозреваемый – бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.