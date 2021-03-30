Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призывает украинцев и украинских политиков осознавать риски и последствия протестов с проявлением агрессии, поскольку РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации ситуации в Украине.

"СБУ активно привлекается к этому процессу (обеспечения безопасности на акциях протеста – ИФ). Накануне этих событий мы информировали и национальную полицию, и Управление Государственной охраны о нагнетании ситуации вокруг акции и возможных столкновениях. Первое сообщение мы направили Нацполу 17 марта о возможной радикализации этих событий. А сразу после событий, 20 марта, мы предоставили дополнительную информацию относительно организаторов и активных участников акции протеста, в том числе фото- и видематериалы, которые, я уверен, легли в основу уголовного дела, которое сегодня расследуется Нацполом", - сказал Баканов во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады.

По его словам, СБУ оценивала риски "в контексте возможного влияния на государственную безопасность".

"Право на протест – это святое, но есть четкая грань, которую нельзя переходить", - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул: "У нас есть достаточно информации, чтобы утверждать, что спецслужбы РФ мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине…РФ пытается воспользоваться любым поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу", - подчеркнул он.

Вместе с тем Баканов подчеркнул: "Я ни коим образом не утверждаю, что за этой акцией был разведорган Российской Федерации. Но я четко утверждаю, что РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать ситуацию в свою пользу".

По словам главы СБУ, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их действия используются спецслужбами РФ в информационной войне.

Он подчеркнул, что "раскачивание протестов" – один из инструментов информационной войны.

"Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из РФ", - сказал Баканов.

"Есть тонкая грань между протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд. И он даст оценку событиям под Офисом президента", - добавил он.

Глава СБУ призвал украинских граждан, прежде всего политиков: "Давайте осознавать риски и последствия таких протестов".

Как сообщалось, 20 марта под стенами Офиса президента на улице Банковая проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали фаеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания Офиса президента активистами красной краской были нанесены надписи.

Повреждения здания Офиса президента оценили в около 2 млн грн.