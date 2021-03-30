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17:10 30.03.2021

Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

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Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне.

За законопроект "О внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" во втором чтении и целом проголосовали 302 народных депутата на внеочередном пленарном заседании парламента во вторник.

Согласно законопроекту, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу оформляются бесплатно. Их электронные копии можно подавать и применять в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено предоставление и применение копий паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Их предъявляют вместо и без дополнительного предъявления соответствующих бумажных паспортов, документов о регистрационном номере учетной карты налогоплательщика, о месте проживания.

Е-паспорта формируются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Соответствующий закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

"Украина - первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дии" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги", это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", - отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого цитирует пресс-служба.

В Минцифры отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в "Дии" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении "Дия" в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 млн украинцев - более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются собственниками заграничных биометрических паспортов.

Теги: #минцифры #документы #федоров #дия
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