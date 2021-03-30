События

17:09 30.03.2021

В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих детей 6 и 7 лет

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В селе Росоша Липовецкой территориальной громады, что в Винницкой области, около 13:00 30 марта водитель автомобиля Skoda совершил наезд на двоих детей, которые двигались на велосипеде, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации следствия, 20-летний водитель, житель Оратовской территориальной громады, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде переезжали проезжую часть дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся", - указывается в сообщении.

От полученных телесных повреждений дети погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля не пострадал.

Отмечается, что в организме водителя выявлено 1,76 промилле алкоголя. На данный момент он задержан.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.

Теги: #дети #винницкая_область #дтп
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