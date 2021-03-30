Австрия выделит EUR1,5 млн на гуманитарные проекты на Донбассе

Австрия предоставит Украине EUR1,5 млн на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Я благодарю австрийское правительство за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии. Новый пакет финансовой помощи позволит уменьшить страдания людей. Это великая вещь. Спасибо!" - написал Щерба на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме того, дипломат указал, что представляя этот пакет, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке Европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы".