События

17:01 30.03.2021

Австрия выделит EUR1,5 млн на гуманитарные проекты на Донбассе

1 мин читать
Австрия выделит EUR1,5 млн на гуманитарные проекты на Донбассе

Австрия предоставит Украине EUR1,5 млн на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Я благодарю австрийское правительство за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии. Новый пакет финансовой помощи позволит уменьшить страдания людей. Это великая вещь. Спасибо!" - написал Щерба на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме того, дипломат указал, что представляя этот пакет, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке Европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы".

 

Теги: #австрия #донбасс #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 30.03.2021
Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

13:15 30.03.2021
На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

09:26 30.03.2021
Банда из семи человек напала на украинских подростков в Австрии - посол

Банда из семи человек напала на украинских подростков в Австрии - посол

21:46 29.03.2021
США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

08:36 29.03.2021
Арестович: Украина пока не намерена выходить из режима перемирия на Донбассе

Арестович: Украина пока не намерена выходить из режима перемирия на Донбассе

18:36 27.03.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

11:54 27.03.2021
46 стран заявили о приверженности территориальной целостности Украины в седьмую годовщину резолюции Генассамблеи ООН

46 стран заявили о приверженности территориальной целостности Украины в седьмую годовщину резолюции Генассамблеи ООН

03:58 27.03.2021
Одним из погибших на Донбассе был подполковник Сергей Коваль

Одним из погибших на Донбассе был подполковник Сергей Коваль

21:18 26.03.2021
ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

21:13 26.03.2021
"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гармаш: ОБСЕ наделило статусом участников приглашённых для переговоров в ТКГ из ОРДЛО с российскими паспортами

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

ПОСЛЕДНЕЕ

В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих детей 6 и 7 лет

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке

Аваков задекларировал миллионные доходы супруги и расходы на перевозку Маркива в Украину

Гармаш: ОБСЕ наделило статусом участников приглашённых для переговоров в ТКГ из ОРДЛО с российскими паспортами

Украина и Франция будут производить высотные подъемники для пожарных автомобилей - Аваков

Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021г

Эстония продлевает локдаун до 25 апреля

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА