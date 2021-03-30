Гармаш: ОБСЕ наделило статусом участников приглашённых для переговоров в ТКГ из ОРДЛО с российскими паспортами

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что модератор от ОБСЕ нарушил трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом участников приглашённых для переговоров в ТКГ представителей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Важный момент: и в двухсторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами. То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых, кстати, до сегодняшнего дня непонятно – кем из ОРДЛО российских граждан…", - написал Гармаш на своей странице в Facebook по итогам переговоров политической подгруппы в ТКГ во вторник, 30 марта.

Тем не менее, по его словам, "переговорный процесс в подгруппе ТКГ по политическим вопросам продолжается".

"Переговорный процесс не сорван. Хотя, на сегодняшний день, у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса к которому привязаны санкции против РФ", - добавил представитель Донецка.

Как отметил Гармаш, "впервые состоялось уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ".

"Первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса проходило официальное заседание рабочей группы", - резюмировал он.