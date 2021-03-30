Украина и Франция будут производить высотные подъемники для пожарных автомобилей - Аваков

Украина совместно с Францией будут производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания Протокола о намерениях между Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и французской компанией Echelles Riffaud.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, документ подписали глава ГСЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларов.

По словам Авакова, в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Министр подчеркнул, что имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую технику. Поэтому МВД совместно с французскими партнерами договорилось о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", - сказал министр внутренних дел.

В частности, речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров.

"Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - подытожил министр.