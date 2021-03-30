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15:21 30.03.2021

Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

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Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

Четверо украинских военных погибли в результате циничного обстрела 26 марта снайперами группы разминирования 143-го Объединенного учебно-тренировочного центра из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы на Донбассе, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруско, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барнычем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирования их от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками", - сказал Хомчак, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

По его словам, во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барныч, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Он отметил, что в результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней сложности..

"Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - сказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что командование неоднократно принимало меры по прекращению огня со стороны противника определенным механизмом взаимодействия между совместным центром координации и контроля и ОБСЕ, и приняло решение открыть огонь в ответ.

"После открытия огня в ответ противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненным и эвакуировать погибших", - рассказал Хомчак.

Он заявил, что особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих Объединенных сил из объекта критической инфраструктуры - водонасосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины.

"Противник пытался спровоцировать наши войска вести огонь в ответ по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное", - отметил Хомчак.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

Теги: #всу #гибель #оос #хомчак
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