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15:06 30.03.2021

BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021г

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BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021г

Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer повысили план годового производства своей вакцины от COVID-19 до 2,5 млрд доз, сообщила компания BioNTech во вторник.

"BioNTech и Pfizer намерены увеличить производственную мощность до 2,5 млрд доз к концу 2021 года", - говорится в пресс-релизе компании.

Агентство Bloomberg уточняет, что новая производственная цель компании на четверть превышает первоначальную: ранее BioNTech и Pfizer заявляли, что планируют за год произвести 2 млрд доз препарата, которых хватит для того, чтобы привить 1 млрд человек.

"Повышение связано с оптимизацией производственных процессов, недавней инициативой производства на объекте BioNTech в Марбурге, одобрением шестидозовых ампул со стороны регулирующих органов, а также расширением нашей сети производителей и поставщиков", - отмечается в документе.

При этом в заявлении сообщается, что на данный момент предпринимаются дополнительные меры и идут обсуждения с потенциальными партнерами по вопросу дальнейшего увеличения производительности.

"В принципе, есть возможность дальнейшего увеличения (производства)", - цитирует агентство Bloomberg слова главы BioNTech Угура Сахина.

По его словам, ко второй половине 2021 года компаниям нужно будет предложить готовую к использованию формулу вакцины, которую можно будет хранить в обычных холодильниках. Это упростило бы хранение и использование вакцины. На данный момент хранить дозы вакцины необходимо в фармацевтических морозильных камерах.

Агентство напоминает, что в начале марта Сахин заявил, что в следующем году партнеры компании смогут произвести 3 млрд доз вакцины от коронавируса.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

Теги: #biontech #вакцина #pfizer
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