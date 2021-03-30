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15:04 30.03.2021

Эстония продлевает локдаун до 25 апреля

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Эстония продлевает локдаун до 25 апреля

Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло решение продлить локдаун до конца апреля.

"Все ограничения, которые действуют сейчас, останутся прежними. До 25 апреля новых ограничений не появится, но и смягчать ничего не будем", - сказал журналистам министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab).

"Это решено, вернемся к этой теме через две недели, когда получим данные о коэффициенте заражаемости и количестве госпитализированных. С сегодняшними показателями говорить о снятии ограничений не приходится", - подчеркнул он.

По состоянию на вторник в стране 105 416 случаев заражения COVID-19 при численности населения 1,3 млн человек. Во вторник была зафиксирована наивысшая суточная смертность от коронавируса: скончались 17 человек, всего с начала пандемии умерли 896 человек. Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 1 344,6 случаев. Доля первичных позитивных результатов составляет в среднем 19,4% от взятых за две недели проб.

В Эстонии 11 марта ввели строгие ограничения, которые должны были действовать до 11 апреля. Для сокращения показателей заражения закрыты торговые предприятия, открыты только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Закрыты все места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение мероприятий. В настоящее время в помещениях нельзя заниматься спортом и деятельностью по интересам. На улице следует соблюдать правило 2+2, согласно которому вместе могут передвигаться до двух человек, а в отношении других людей необходимо соблюдать дистанцию как минимум два метра. Школы полностью переведены на дистанционное обучение. Детей в детские сады рекомендовано приводить только в случае крайней необходимости.

Теги: #локдаун #эстония
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