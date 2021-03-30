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14:56 30.03.2021

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

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Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии COVID-19.

"Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам онлайн-совещание по механизмам, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии.

Во время совещания премьер-министр поручил Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

Теги: #коронавирус #шмигаль #кабмин
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