Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым удерживается 28 батальонных тактических групп противника, а именно в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма. Но в последнее время с разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям "Запад 2021" вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге", - сказал Хомчак, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

По его словам, речь идет о Брянской, Воронежской областях и АР Крым.

В целом, ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозы военной безопасности государства", - указал Хомчак.

Он добавил, что с 2014 года за время оккупации полуострова Крым Россией осуществлено наращивание межвидового объединения войск Вооруженных сил РФ, которое на данный момент составляет около 32 тыс. 700 военнослужащих.

В частности, сказал главнокомандующий, в середине марта 2021 года на полигоне Опук были отработаны мероприятия боевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-ой Десантно-штурмовой дивизии.

"После окончания учений указанные подразделения были оставлены в районе полигона. Дополнительно отмечено наращивание группирования за счет перемещения еще 5 батальонных тактических групп", - рассказал Хомчак.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях развернуто группирование российских оккупационных войск противника, 1-ый и 2-ой армейский корпусы в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. лиц, которые действуют при поддержке российских регулярных войск на командных должностях которых находятся кадровые офицеры вооруженных сил РФ. Кроме того, указал Хомчак, для подготовки специалистов разведывательных специальных подразделений на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях находится аппарат военных советников и инструкторов вооруженных сил РФ общей численностью более 2 тыс. людей.

"На территории Ростовской области дополнительно удерживаются до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мероприятий немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, Хомчак проинформировал, что с начала года на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей перемещено около 19 тыс. тонн топлива, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танка, реактивные системы залпового огня и специальная техника.