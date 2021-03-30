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14:02 30.03.2021

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

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"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

Уголовное дело по обвинению активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

"В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненка и Руслана Демчука", - сообщает пресс-служба Одесского апелляционного суда.

Отмечается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статьи 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.

После приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

Теги: #суд #стерненко
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