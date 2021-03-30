Почти три четверти украинцев не считают, что огнестрельное оружие повысит их личную безопасность – опрос R&B

Большинство украинцев (73%) не считают, что владение огнестрельным оружием повысит их личную безопасность, тогда как противоположного мнения придерживается почти каждый пятый житель страны (18%), при этом каждый десятый (10%) не смог определиться в этом вопросе, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Research&Branding Group.

При этом, к идее предоставления гражданам Украины права на приобретение, хранение и легальное ношение гражданской огнестрельного оружия более чем две трети украинцев(68%) относятся отрицательно, тогда как положительно к этому относится лишь 15% опрошенных.

Каждый десятый (10%) к легализации огнестрельного оружия относится нейтрально, а еще 7% - не определились.

Отмечается, что на сегодняшний день хотя бы однажды в жизни пользоваться огнестрельным оружием приходилось каждому пятому украинцу (19%).

В то же время, большинство жителей Украины (79%) не имеют опыта пользования огнестрельным оружием: 5% не пользовались оружием, но хотели бы попробовать, а 55% - не пользовались и не хотели бы этого, 19% украинцев просто констатировали отсутствие опыта пользования огнестрельным оружием. Еще 2% - не смогли определиться.

Опрос общественного мнения проводился в период с 4 по 14 марта 2021 года.

Был опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.. Севастополь).

Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.